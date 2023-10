“Cis fermo, Greco riconsegni fascia a Meloni”, Di Cristina: “Polemiche Pd? Solo per ragioni personali”

Gela. Il Contratto istituzionale di sviluppo totalmente impantanato nelle stanze ministeriali non è certamente il presupposto sperato dall’amministrazione comunale che da anni punta su questo strumento istituzionale per gli investimenti. I dem, in parlamento, hanno da poco formalizzato un’interrogazione anche su questo tema. “Continuo ad essere convinto che il sindaco Lucio Greco debba fare un’azione forte – dice il componente della direzione nazionale dem Peppe Di Cristina – riconsegni la fascia al presidente del consiglio Meloni. Questa destra sta affondando la città, non solo sul Cis ma anche con i finanziamenti tagliati, mi riferisco al “Patto per il Sud” e al Pnrr. Purtroppo, pure il progetto di rifunzionalizzazione dello stadio “Presti” è a forte rischio”. Di Cristina non condivide la “neutralità” politica del primo cittadino. “Il sindaco continua ad avere un atteggiamento che non è per la città – sottolinea l’esponente dem – con il governo Conte bis e attraverso un’iniziativa concertata con l’allora ministro Provenzano, il tema del Cis era arrivato in prefettura. Ora, invece, è totalmente bloccato. Su tutti questi punti Greco dovrebbe chiedere spiegazioni al presidente della Regione Schifani che ha sostenuto alle regionali. La città viene sistematicamente massacrata”.