Cittadella, verde incolto ovunque, rifiuti e manto divelto: “Sarà presentato un esposto”

Gela. Sarà presentato un esposto in procura. Lo stato generale dell’area della Cittadella è preoccupante. Si tratta di un complesso residenziale che ospita anche diversa impiantistica sportiva e istituti scolastici. Settimanalmente, si tiene il mercato. “Non è mai stata effettuata una pulizia generale né una vera manutenzione del verde pubblico – spiega Emanuele Amato presidente dell’associazione “Amici della Terra” ed ex presidente dell’associazione di comprensorio – lo stato di degrado delle strade e dei marciapiedi è assoluto. Paghiamo le tasse come tutti gli altri cittadini ma senza servizi. Le aree verdi si stanno trasformando in mini discariche. Vengono abbandonati rifiuti. È praticamente impossibile muoversi lungo i marciapiedi invasi da vegetazione spontanea”.