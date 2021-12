Civici contro la demolizione del pontile: “Non siamo alleati di chi abbatte la storia”

Gela. Probabilmente, intorno al destino del pontile sbarcatoio stanno riemergendo le tante difficoltà che la maggioranza ha attraversato, prima di arrivare all’azzeramento e ad un rilancio amministrativo, che ha solo temporaneamente sopito le distanze, nette, tra alleati. Già il sindaco Lucio Greco, davanti al finanziamento da quasi sette milioni di euro per la demolizione del pontile sbarcatoio, ha fatto capire che dalla Regione si sarebbe aspettato altro, a partire da un progetto chiaro di ricostruzione della struttura. L’avvocato ha preso le distanze dagli alleati di “Liberamente”, che invece stanno con la scelta del governo Musumeci e ritengono che da quei sette milioni si debba ripartire, anche per tentare di arrivare ad una successiva ricostruzione. I civici di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune”, a loro volta, seguono la posizione espressa da Greco e spiegano di non voler essere “complici di chi si allea con chi intende abbattere la storia del nostro territorio”. “Finanziamento, soprattutto in politica, equivale a creare possibilità, sviluppo quindi crescita. Sovvertirne il senso e immaginare che il finanziamento per una demolizione debba farci pensare a parole come sviluppo o possibilità o cura della storia è impossibile. Demolire è abbattere, non è ricostruire. Demolire è cancellare, non è ricostruire. Il finanziamento per la demolizione del nostro pontile sbarcatoio, teatro indiscusso della storia della città – spiegano gli esponenti di “Una Buona Idea” e “Impegno Comune” – equivale a cancellare il ricordo dei gelesi e la nostra storia. Noi non saremo mai complici di una così brutta pagina. Diverso sarebbe stato, invece, se alla notizia sensazionalistica del finanziamento della demolizione, si fosse aggiunta quella di un altro finanziamento per la sua ricostruzione. Ma non ci sembra che sia seguita una notizia di questo tipo. L’unica notizia, al momento, è che la storia dei gelesi, i loro ricordi, saranno abbattuti e demoliti con un finanziamento da capogiro, il cui importo per esempio, sarebbe stato utile per concludere il secondo lotto del lungomare. Questa sì che sarebbe stata una conquista per la città tutta e ciò avrebbe certamente rappresentato uno sviluppo per il nostro territorio”. I due gruppi civici, in consiglio comunale sono rappresentati da Davide Sincero e Rosario Faraci (per “Una Buona Idea”) e da Valeria Caci e Giuseppe Guastella (per “Impegno Comune”). In giunta, i riferimenti sono il vicesindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore Ivan Liardi. Per l’area civica dei pro-Greco, parlare di sviluppo con un finanziamento per la demolizione di una struttura storica è assolutamente contraddittorio. Non fanno mai direttamente richiamo a “Liberamente”, ma la loro posizione è sicuramente vicina a quella del sindaco e assai distante dalle parole dei consiglieri Vincenzo Casciana e Pierpaolo Grisanti (che ora in giunta sono rappresentanti dall’assessore Giovanni Costa). Il gruppo di “Liberamente” vede la possibilità vera di un rilancio, anche del fronte mare, partendo proprio dal finanziamento per la demolizione del pontile sbarcatoio e dell’ex lido “La Conchiglia”. Temi che il gruppo ha sviluppato insieme all’assessore regionale Toto Cordaro. Dai civici arriva però una bocciatura netta.