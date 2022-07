Civici in cammino verso le regionali, Lombardo in città “per un progetto comune”

Gela. In attesa di verificare la tenuta della maggioranza, che questa sera affronterà nuovamente i capitoli Pef e Tari, non mancano le prove tecniche in vista soprattutto delle regionali. Nel campo “progressista”, i lavori in corso hanno subito scosse telluriche partite da Roma e che hanno di fatto posto un solco profondo tra dem e grillini. Anche il centrodestra attende di specchiarsi, con un’immagine ancora tutta da costruire. In città, sono molto attivi i civici, che hanno avviato un tavolo quasi permanente, che alla fine dovrebbe dare il via libera alla candidatura del medico Rosario Caci, con coperture politiche che portano principalmente il timbro autonomista. In questa chiave sembra poter essere letta la visita dell’ex governatore siciliano Raffaele Lombardo. Ad inizio anno, per lui si è chiuso, con una decisione favorevole, il pesante procedimento giudiziario che l’ha coinvolto. Lombardo è molto vicino ad esponenti civici locali. Venerdì, come avevamo riferito, sarà a Villa Peretti, “per un saluto” ai sostenitori.