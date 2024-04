Coalizioni e candidati, Incardona “diviso” tra Di Stefano e Scerra: sta valutando la scelta

Gela. La fisionomia politica con vista amministrative man mano si va definendo. Nessuna coalizione, ad oggi, può dirsi completamente rappresentativa dell’area alla quale si ispira. Le divisioni interne non mancano, sia nel centrodestra sia nel contesto progressista. I candidati passati in rassegna sono cinque, Grazia Cosentino (per i partiti di centrodestra e ancora per i renziani e i cuffariani), Terenziano Di Stefano (che ha dalla sua civici, grillini, dem, calendiani, comunisti, deluchiani e il gruppo dell’imprenditore Melfa), Miguel Donegani (con “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”), Filippo Franzone (che schiera la sua lista per sindaco e ha l’appoggio di Moto civico, Api, Gran Sicilia e Popolo della famiglia) e Salvatore Scerra (con liberali, Rinnova, Avanti Gela e Prima Gela). Se i candidati alla carica di primo cittadino hanno iniziato a prendere contezza dello scenario complessivo, ci sono poi le caselle per le liste che vanno riempite. Il sindaco Lucio Greco non ha ancora del tutto ammainato bandiera e sta valutando il da farsi. Una ricandidatura non pare così semplice da puntellare. Gli assessori che sono attualmente in giunta hanno la piena convinzione dell’assenza di vincoli. Non ci sono più patti da osservare e l’avvocato Greco sa bene di non poter assicurare soluzioni definite per le urne. Così, il dialogo è in corso, anzitutto per i pezzi dell’amministrazione attuale. Tra i nomi che più si rincorrono in questi giorni c’è quello dell’assessore all’istruzione e allo sport Salvatore Incardona. Cinque anni fa, all’esordio, colse l’elezione al consiglio comunale con l’Udc. Lasciò l’opposizione per supportare il progetto Greco.