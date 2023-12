Cocaina e un coltello, arrestato un pregiudicato quarantenne: individuato dai carabinieri

Gela. Con sé aveva almeno una ventina di dosi di cocaina che secondo i carabinieri e i pm della procura erano destinate allo spaccio. Negli scorsi giorni, i militari dell’arma, impegnati in controlli in varie zone della città, hanno individuato il quarantenne Calogero Daniele Infurna. Era in centro, lungo un tratto di corso Vittorio Emanuele. Per gli inquirenti, gravitava nella zona proprio per piazzare la droga. Accortosi dei carabinieri, pare abbia cercato di disfarsi della cocaina che però è stata recuperata. I carabinieri hanno sequestrato anche un coltello che Infurna aveva, con lama da ventuno centimetri. Nel corso degli accertamenti e della successiva perquisizione nell’abitazione, sono stati trovati alcuni reperti archeologici e anche sull’origine di questi verranno effettuate verifiche. Giovedì, l’arrestato, sottoposto ai domiciliari, si è presentato davanti al giudice per la convalida. Ha ammesso le proprie responsabilità, assistito dal legale Maurizio Scicolone. La procura ha concluso per la conferma dei domiciliari ma monitorato attraverso il braccialetto elettronico.