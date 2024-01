Cocaina, marijuana e hashish, controlli carabinieri: arrestato un trentacinquenne

Gela. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il trentacinquenne Marco Lacagnina. Durante un controllo, sottoposto a perquisizione personale e successivamente domiciliare, è stato trovato in possesso di 500 grammi di marijuana e numerose dosi tra hashish e cocaina, un bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga.