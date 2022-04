Cocaina, una pistola e munizioni, minore a giudizio: droga e arma erano nell’abitazione

Gela. Dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale dei minori di Caltanissetta. E’ stato fissato il giudizio immediato per un quindicenne, accusato di aver avuto a disposizione circa trenta grammi di cocaina, munizioni e una pistola a salve. I carabinieri, lo scorso dicembre, perquisirono l’abitazione della famiglia e nella sua stanza trovarono la droga e tutto quello che venne sequestrato. Il quindicenne, difeso dall’avvocato Rosario Prudenti, ammise subito i fatti, anche davanti al gip. Per i pm della procura minorile nissena, ci sono tutti i presupposti per portarlo a processo. Non è da escludere che la difesa chieda un eventuale rito alternativo. I carabinieri effettuarono i controlli nell’abitazione a Baracche, dove il minore vive insieme al resto della famiglia.