Comandatore non ancora reintegrato, all’Ars il governo regionale non risponde

In aula ha mostrato tutto il suo disappunto. “Non si può lasciare un lavoratore in queste condizioni solo perché si è rifiutato di sversare in mare sostanze pericolose come gli idrocarburi – ha detto La Vardera – il governo regionale però si fa trovare impreparato. Risponde ad alcune interrogazioni e non ad altre. Cosa diremo a questo lavoratore?”. La questione non è chiusa e probabilmente l’atto sarà riproposto.