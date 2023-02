Comitati quartiere in giunta, Greco: “Avevo chiesto una scelta condivisa, valuterò con alleati”

Gela. Una settimana fa, a sorpresa, il sindaco Lucio Greco, che ha voluto mettere intorno ad un tavolo tutti i rappresentanti dei comitati di quartiere, ha dato disponibilità ad aprire la sua giunta ad un loro esponente, individuato in modo condiviso. Nelle scorse ore, con posizioni non unitarie, i comitati hanno dato il via libera a Salvatore Terlati, storico rappresentante dei quartieri e ora coordinatore. Greco attende una comunicazione ufficiale ma qualche dubbio ce l’ha. “Avevo chiesto una rosa di tre nomi o perlomeno una scelta condivisa all’unanimità da tutti i comitati – spiega – non ho ancora ricevuto una comunicazione ufficiale ma da quello che emerge sembrerebbe che ci sia un unico nome ma non condiviso da tutti i comitati”. Elementi che potrebbero portare l’avvocato ad effettuare altre valutazioni. “La decisione di aprire ai comitati – precisa – l’ho formalizzata perché la considero coraggiosa e nuova nello scenario politico. Senza una scelta condivisa, però, si rischia di andare incontro a logiche partitiche e non è per nulla questo lo spirito della mia iniziativa”. Il sindaco vorrebbe arrivare ad una regolamentazione effettiva dei comitati e in una fase molto difficile per la sua amministrazione coinvolgerli nelle scelte, a partire da quelle che vadano incontro ai bisogni della città. “A questo punto – aggiunge – mi riservo di interloquire con tutti i rappresentanti dei comitati e poi deciderò insieme ai miei alleati. Per me, era fondamentale che ci fosse uno spirito unitario tra i comitati”.