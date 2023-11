Commissione invalidità, “messa in mora ad Asp”: su finanziamenti vertice in Regione

Gela. L’ennesima “messa in mora” ad Asp da parte dell’amministrazione comunale. L’assessore Antonio Pizzardi ha dato comunicazione in tal senso su un tema ancora irrisolto, quello della commissione per le invalidità civili. Ancora oggi, come ha spiegato il consigliere civico Rosario Faraci, utenti con gravi patologie tumorali o con malformazioni, devono sostenere il viaggio verso Caltanissetta, che vanta quattro commissioni. Per i civici, è indispensabile che almeno una commissione venga dislocata stabilmente in città. Pizzardi, che dal momento dell’insediamento ha inoltrato note ufficiali per avere uno sblocco di questa vicenda, ha indicato che anche oggi ne è stata inoltrata un’altra. “Non possiamo attendere l’esito di procedure di concorso che potrebbero anche non concludersi o concludersi negativamente – ha detto Pizzardi – anzitutto, serve che una delle quattro commissioni di Caltanissetta venga dislocata in città. Per noi, quest’ultima nota è una messa in mora. Attendiamo un’altra settimana o al massimo quindici giorni”. Faraci ha ribadito “l’illogicità” delle decisioni di Asp che non guardano mai alla città. “Quattro commissioni si sono formate a Caltanissetta – ha concluso – e stranamente nessuna in città e a Mussomeli. Penso che non ci sia proprio la volontà di andare incontro alle esigenze della città”.