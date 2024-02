Compensazioni illecite, maxi indagine: prescrizione per diversi capi di accusa

Gela. Sono diversi i capi di imputazione risultati ormai prescritti e accertati dal collegio penale del tribunale, prima ancora dell’apertura del dibattimento. Una maxi inchiesta si concentrò, ancora una volta, sul presunto meccanismo illecito delle compensazioni fiscali indebite, attraverso crediti inesistenti. Gli inquirenti accertarono che le frodi si sarebbero sviluppate intorno agli sgravi per investimenti nelle aree svantaggiate, che si ritiene fossero invece solo fittizi. Sono cinquantotto gli imputati. La prescrizione farà venire meno parecchi capi di accusa e il collegio, presieduto dal giudice Miriam D’Amore (a latere Eva Nicastro e Martina Scuderoni), ha provveduto allo stralcio. Il dibattimento sarà invece aperto per le contestazioni ancora non raggiunte da prescrizione. La procura, in aula con il pm Fabrizio Furnari, ipotizza l’esistenza di una vera e propria organizzazione, con in testa il consulente Rosario Marchese. La sua posizione e quella di Rosario Barragato sono state riunite agli altri imputati. Le difese hanno insistito preliminarmente per il riconoscimento della prescrizione e per i dissequestri di società finite nella rete dei controlli. Le attività investigative si congiunsero con l’inchiesta condotta dai pm bresciani e che diede vita al blitz “Leonessa”.