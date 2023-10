Componenti di un mezzo rubati e droga, due condanne al termine del giudizio

Gela. Vennero trovati nella disponibilità di componenti di un mezzo, risultati rubati. Accertamenti investigativi che hanno poi portato a processo Salvatore Gravagna e Alessandro Pollara. Al termine del giudizio di primo grado, il collegio penale del tribunale ha pronunciato sentenze di condanna. Due anni e sei mesi per Gravagna e due anni e otto mesi per Pollara. Tra le altre contestazioni, c’era quella legata al ritrovamento di un certo quantitativo di droga. Le conclusioni esposte dal pm Fabrizio Furnari hanno condotto alla richiesta di pene ancora più pesanti, cinque anni per Gravagna e tre anni e nove mesi per Pollara.