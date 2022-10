“Con Greco quadro sconfortante”, Siragusa: “Pseudo maggioranza in cerca di posizionamenti”

Gela. “Il quadro generale è sconfortante. Greco continua ad amministrare male la città e personalizza la critica politica. Certamente, il Pd non ha bisogno di lui. Anche a livello elettorale, sul piano locale, abbiamo ottenuto un risultato al livello di quello della sua lista”. Il segretario cittadino del Pd Guido Siragusa continua a ribadire, anche dopo l’esito elettorale, che i destini del partito e dell’amministrazione Greco non si incroceranno più. “Vorrei capire che fine hanno fatto i temi che avevamo proposto – dice – non si è dato seguito a nulla. Sembra quasi che sbloccando l’autorizzazione per il progetto Argo-Cassiopea, il sindaco abbia risolto tutti i problemi. Non è così. Ora, in maggioranza, litigheranno sul bilancio. Cosa prevedono per i giovani studenti che frequentano le università con la u maiuscola e sono costretti a vivere fuori sede? Ci saranno bonus per le spese di viaggio e per quelle degli affitti? Per la disabilità cosa si prevede in bilancio? In città, è forte l’emergenza abitativa. Non si costruiscono alloggi popolari da decenni, l’amministrazione cosa intende fare? Piuttosto che polemizzare con tutti, quasi a voler intimidire chi la pensa diversamente, il sindaco dovrebbe dare risposte su questi punti”. Il segretario dem batte ancora su quelle che considera incoerenze della maggioranza. “In questa pseudo maggioranza – continua – il sindaco si dichiara di centrodestra ma i partiti di quell’area politica hanno già preso le distanze e non l’appoggeranno mai. I civici si sono consegnati a Lombardo e il sindaco ha attaccato in maniera netta il suo vice. Davanti a quelle parole mi sarei atteso che Di Stefano dicesse basta, invece è come se non fosse successo niente. Nel dopo elezioni, i problemi della città sono stati accantonati e già tutti si stanno posizionando per le prossime amministrative”. I dem, che tre anni fa fecero parte della coalizione del sindaco, ormai lavorano ad un progetto alternativo e il mancato seggio all’Ars non sta vincolando il percorso.