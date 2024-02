“Con l’assessore Caruso progetti importanti per la città”, Di Dio: “Incardona pensi al flop dello sbarco”

Gela. L’addio di Azione, annunciato ufficialmente due giorni fa dai riferimenti cittadini del partito, qualche riflessione l’ha posta non solo in giunta ma anche all’assise civica, con i pro-Greco ormai dipendenti dalle scelte dell’opposizione. Il sindaco Lucio Greco ha parlato di “ciniche ragioni di opportunità politica” e dello stesso avviso si è dimostrato l’assessore all’istruzione e allo sport, Salvatore Incardona. Quello di Azione, proprio per Incardona, è stato solo “un espediente”. I calendiani confermano che il loro è un percorso assolutamente coerente. “Non fuggiamo da nulla – dice il coordinatore cittadino Luigi Di Dio – l’assessore Caruso si è congedata con la firma di contratti per i cantieri di progetti importantissimi e con gli appalti conclusi per “Qualità abitare”. Lasciamo in eredità un lavoro che è sotto gli occhi di tutti, parlano le cose fatte. Incardona? Non capisco perché intervenga su questioni che non lo riguardano. So che ha l’inclinazione costante a stare sui giornali, però all’assessore consiglierei di spiegare quali sono stati i suoi risultati”. Di Dio insiste sul punto. “Per circa un anno ha lavorato sugli eventi dello sbarco alleato, senza risultati. Non a caso – continua – è stato un flop. Spero che possa lavorare per la città piuttosto che interessarsi delle decisioni politiche prese da altri“.