Concorsi per le assunzioni in Comune, costituita commissione per istruttori contabili

Gela. Dopo un periodo di stasi, anche su impulso dell’amministrazione comunale, ha ripreso a marciare la macchina dei concorsi, per le nuove assunzioni in Comune. La scorsa settimana c’erano stati i primi provvedimenti, che hanno sbloccato le commissioni per tre posti, di cui uno dirigenziale. Ora, arriva la costituzione della commissione, anche per il concorso destinato ad individuare otto istruttori direttivi contabili. Della commissione, come disposto dal settore Risorse umane, faranno parte il segretario generale del Comune di Racalmuto, Cinzia Gambino, Sebastiano Piraino, che è segretario generale del Comune di Villabate e Vincenzo Zafarana, direttore finanziario amministrativo dello Iacp di Caltanissetta.