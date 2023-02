Condanna definitiva per droga, giovane in carcere: deve scontare tre anni

Gela. I poliziotti del commissariato hanno tratto in arresto un ventitreenne (del quale non sono state rese note le generalità) in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dall’autorità giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel maggio del 2020. Il giovane fu trovato in possesso di 125 grammi di hashish.