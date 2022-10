Confisca ad imprenditore, Cassazione conferma: “No riduzione dell’entità”

Gela. La decisione della Corte di Cassazione risale a marzo. Le motivazioni, adesso, sono state rese pubbliche. I giudici romani non hanno accolto il ricorso presentato dai legali dell’imprenditore Sandro Missuto (condannato in via definitiva per i fatti delle estorsioni all’azienda romana Safab) e dei suoi familiari. La richiesta verteva sulla riduzione dell’entità della confisca di beni e pertinenze aziendali, riconducibili all’imprenditore e alla famiglia, impegnati nel settore edile e degli inerti. Per i difensori, si sarebbe venuta a concretizzare un’evidente sproporzione tra quanto deciso nel giudizio di prevenzione e le indicazioni fornite dai giudici, invece, nel procedimento di merito. In sede dibattimentale, la sproporzione di beni e disponibilità aziendali, con riferimento soprattutto alle società Icam e Igm, fu limitata ad una soglia di duecentomila euro e non di seicentomila euro, come invece accertato dai magistrati nel procedimento di confisca. I giudici romani hanno però concluso spiegando che non ci sono elementi per poter accogliere il ricorso, confermando quanto già deciso dal tribunale di Caltanissetta e dalla Corte d’appello, sempre in sede di prevenzione. Non è stato accolto neanche il motivo proposto per il periodo temporale di collocazione delle condotte dell’imprenditore, attraverso le aziende di riferimento.