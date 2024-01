“Confronto per le amministrative sia sulle questioni concrete”: le proposte di Gela-Brainstorming

Gela. I temi della città, spesso al centro delle valutazioni avviate da partiti e movimenti con direzione amministrative, ora sono declinati dal comitato Gela-Brainstorming. Alla luce delle tante richieste di cittadini singoli, organizzazioni civiche ma anche di tanti rappresentanti istituzionali della città, sulla necessità di fare qualcosa per indirizzare il dibattito politico sulle questioni del territorio e non solo sulle qualità dei singoli candidati. Il comitato Civico Gela-Brainstorming ha voluto condensare anni di osservazioni, di studi, ma anche di esperienze e di confronti per creare una traccia da seguire per i prossimi programmi per le amministrative.

Questo documento ribattezzato “Programma per Gela 2024-2029” nasce dalla consapevolezza che le questioni della città si risolvono partendo dal recupero del senso di identità e dal recupero del senso di appartenenza del cittadino, non c’è altra modo per creare le condizioni necessarie allo sviluppo sociale, culturale ed economico. “Se il cittadino odia la città, se il cittadino disprezza la propria città, se il cittadino non capisce il valore della propria comunità – afferma Eugenio Catania – perché dovrebbe investire sulla propria comunità? Perché dovrebbe rispettare il decoro cittadino? Perché dovrebbe apprezzare la storia?

“Quindi, il recupero del senso di identità si fa tramite tutto quello che può creare una bandiera per i cittadini che siano simboli, che siano prodotti della terra peculiari, che siano tradizioni, che siano storie, che siano leggende – aggiunge Flavio Di Francesco – il punto di partenza rimane recuperare l’identità perduta”.

Da questo incipit, da questa ideologia, inizia un percorso fatto di vivibilità urbana, di sviluppo economico, di liberalizzazioni, di cultura e di organizzazioni della macchina amministrativa. “Questo è un programma concreto, nel quale non troverete la realizzazione della pista shuttle o il megaporto nazionale – afferma Davide Ferrara presidente del comitato Ccvico – in questo programma troverete cose ambiziose, ma alla portata dei poteri dell’assemblea cittadina, di una giunta comunale e di una comunità che ama la propria città. Il programma rimane aperto sulla piattaforma facebook per intervenire, per feedback e per il dibattito, come di consueto sul gruppo sociale si lascia spazio all’intervento e si lascia libero il contenuto alla fruizione”. “Dare la possibilità alla gente di riappropriarsi della propria città – spiega Emanuele Bonaventura – per tanto tempo altri hanno scelto ed hanno operato per noi. Adesso, occorre essere protagonisti in prima persona per decidere ed orientare le scelte per bene della nostra città adesso e per il futuro”. Secondo i promotori, se il programma venisse applicato sarebbe una svolta per la città ma anche per le città vicine che hanno bisogno di una comunità capofila che possa guidare con intelligenza lo sviluppo sua e quello degli altri.