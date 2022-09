Congresso Usb, “ridare dignità ai lavoratori e fare vero sindacato”

Gela. Un sindacato dei lavoratori, in un territorio in crisi. Usb lavoro privato e confederale ha celebrato il primo congresso provinciale. I componenti dell’Unione sindacale di base e diversi lavoratori si sono dati appuntamento all’ex chiesa di San Giovanni. Il segretario provinciale Luca Faraci, il referente regionale lavoro privato Corrado Tabita Siena e quello del lavoro pubblico Franco Nobile, hanno fatto un excursus sulle lotte condotte nel corso degli ultimi due anni, da quando Usb ha avviato una struttura territoriale. Dagli operai Tekra e fino alle lavoratrici Ipab, sono diversi i settori che Usb sta seguendo per “ridare dignità e diritti ai lavoratori”. Netta la presa di distanza dalle altre sigle, anzitutto da quelle della “triplice”, che troppo spesso “non fanno più sindacato”. I referenti Usb hanno rimarcato la centralità “della militanza”, con i lavoratori che non si possono limitare a delegare ma devono essere parte attiva. E’ stato approvato il documento finale, che impegna alla costituzione di un osservatorio che possa favorire le iniziative di recupero delle aziende in crisi, attraverso una gestione diretta da parte dei lavoratori.