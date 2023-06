“Consiglieri ed ex volevano sfiducia per interessi personali”, Greco: “Mi sento ancora sindaco”

Gela. “Mi sento ancora il sindaco di questa città. Ho dato tutto e dedicato le mie forze al mandato. Per la città, ho abbandonato professione e famiglia. Mi sono dimesso per evitare il baratro”. L’avvocato Lucio Greco, questa mattina nel suo studio professionale, ha ancora una volta parlato di dimissioni arrivate principalmente per evitare che la sfiducia aprisse le porte al commissariamento, in una fase assai difficile per gli equilibri finanziari dell’ente. “Ritirare le dimissioni? È presto per dirlo – ha detto – tutto dipenderà dal lavoro in corso e dagli atti finanziari”. Greco, lunedì in aula, avrebbe voluto confrontarsi con l’assise civica. Un intervento articolato era già pronto ma l’evolversi della situazione lo ha spinto alle dimissioni, dopo un teso confronto con i suoi. “Trovo paradossale – ha continuato – in una situazione così grave, che ex consiglieri e consiglieri ancora in carica abbiano obbligato alla sfiducia, solo per interessi personali che io ho contrastato. Di politica non c’è nulla”. Soprattutto dai partiti regionali si sarebbe aspettato ben altro. “Tutto questo è avvenuto – ha precisato – senza che i partiti regionali e i deputati che siedono in commissione antimafia mi abbiano convocato per spiegare la situazione”. Il sindaco non ha mai nascosto che le vicende dell’inchiesta sull’Ipab “Aldisio”, che ha coinvolto due esponenti di Fratelli d’Italia (l’ex consigliere Bennici e l’attuale consigliere Scerra) possano aver inciso. L’avvocato si è sempre schierato in direzione di un ritorno alla gestione pubblica della casa di riposo.