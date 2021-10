“Consiglieri non sono 007”, “Un’Altra Gela” e “Impegno Comune”: “Opposizione populista”

Gela. Il consiglio comunale non è certamente compatto, rispetto alle conseguenze politiche, generate dalla nota del sindaco Lucio Greco, che sulle commissioni ha messo in guardia tutti dall’evitare azioni strumentali e metodi “militareschi”, escludendo competenze ispettive dei consiglieri. L’opposizione ha preso le distanze dall’avvocato, ritenendo che il clima sia quasi da “regime fascista”, con incursioni del primo cittadino anche rispetto a prerogative dell’assise civica e di chi ne fa parte. Gli esponenti di “Un’Altra Gela” e “Impegno Comune”, invece, si schierano con Greco. “Si va ben oltre il ruolo del consigliere comunale – dice Romina Morselli di “Un’Altra Gela” – l’opposizione vuol quasi far capire che non ci sia un clima democratico. La smettano con il populismo. L’attacco al sindaco è gravissimo. L’articolo 46 del Testo unico sugli enti locali parla chiaro e il consigliere, solo in casi eccezionali può procedere con le ispezioni. Le norme in materia prevedono l’acquisizione di atti e le interrogazioni. Invece, oggi è prassi effettuare ispezioni e controlli. Un consigliere comunale non è un detective o uno 007. Del resto, eravamo già abituati ad uscite come queste dell’opposizione, come capitò per Timpazzo, che non è neanche una struttura comunale. Ci sono criteri tecnici e di sicurezza da rispettare”. I consiglieri più vicini al sindaco fanno riferimento ad indicazioni del Ministero dell’interno, sul tema delle prassi degli enti locali. “Viene proprio richiamato il caso di un’ispezione in un istituto scolastico – aggiungono i consiglieri – e si esclude che rientri nelle facoltà di un consigliere, salvo che non ci sia una previa autorizzazione, cosa che ad esempio è mancata nel caso delle Bendettine. La verifica dello stato dei luoghi tocca agli uffici tecnici”.