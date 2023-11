“Consorzio affossato da burocrati come il commissario”, Randazzo: “Politica muta, grazie solo a Di Paola”

Gela. Un Consorzio di bonifica in crisi nera, vittima di scelte politiche e burocratiche che lo stanno affossando. E’ molto critico il segretario provinciale della Flai-Cgil Giuseppe Randazzo, dopo il vertice di ieri, in città, con il commissario del Consorzio della Sicilia occidentale. “Il Consorzio di bonifica, ultimamente non gode di buona salute. Lo abbiamo denunciato in tutti i modi in questi mesi. Stipendi non pagati da quattro mesi, irrigazione ferma per mancanza di acqua, condotte idriche vetuste, reti colabrodo, agricoltori assetati e giustamente sul piede di guerra. Praticamente un Consorzio allo sfascio, vittima sacrificale di una burocrazia che negli anni, complice la debolezza della politica regionale, è diventata un vero e proprio centro di potere con la pretesa di essere loro stessi centro decisionale. L’esempio plastico di quanto affermato è il commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Sicilia Occidentale – dice Randazzo – che ieri ci ha onorato, dopo quasi un anno dalla sua nomina, della sua presenza. Un burocrate, nominato dalla politica, che solo dopo la mobilitazione sindacale si sveglia e prende consapevolezza del suo ruolo. Dopo sei mesi dalla prima richiesta e dopo aver minacciato l’autoconvocazione si degna di riceverci a Palermo e solo dopo essere stato certo di avere in mano qualcosa da vendere ai lavoratori sale per la prima volta le scale del Consorzio. Purtroppo, in ritardo e senza risposte certe. La politica che lui rappresenta è muta e assente”. Uno dei pochi sprazzi arriva dall’iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola. Nel maxi emendamento alla manovra ha inserito uno stanziamento da 200 mila euro per il Consorzio e per i pagamenti ai lavoratori.