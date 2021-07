Contenzioso per i lavori all’ex dogana, “Comune deve tasmettere gli atti all’azienda”

Gela. Il Comune, come spesso accade, non si è costituito nel giudizio. Il Tar Palermo, però, ha riconosciuto il diritto della T.R. Edil ad ottenere tutti gli atti del procedimento, che quattro anni fa venne aperto per consentire lavori all’ex dogana, sul lungomare. Da tempo, i responsabili dell’azienda, che si sono rivolti ai giudici amministrativi, avanzano richieste, anche per il riconoscimento delle somme legate ai costi del ponteggio utilizzato per gli interventi.