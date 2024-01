“Conti ha toccato il fondo”, Greco: “Forse per lui Caltaqua è un nervo scoperto?”

Gela. Ormai da tempo non c’è alcuna sintonia, né politica né istituzionale. Il sindaco Lucio Greco e il primo cittadino niscemese Massimiliano Conti, attuale presidente dell’Ati idrica, non si muovono all’unisono e lo hanno dimostrato. Intorno ai disservizi idrici e sulla copertura delle utenze prive di rete idrica, sta maturando l’ennesimo strappo. Ieri, il sindaco Greco ha incontrato una delegazione di residenti di aree non raggiunte dalla rete idrica. Si sono visti aumentare i costi in assenza di forniture garantite dalle autobotti convenzionate con il Comune. Il sindaco ha spiegato che intende avere un tavolo con Caltaqua e Ati, per individuare soluzioni. Secondo Conti, “Greco fa campagna elettorale sull’acqua”. Ha escluso che Ati possa avere voce in capitolo. Secondo Greco, invece, è Conti che sta calcando la mano. “Non è la prima volta che il primo cittadino di Niscemi Conti lancia strali nei miei confronti. Ma stavolta si è superato e ha toccato il fondo. Quello che ha detto ieri è inaccettabile e offensivo per i toni e per il linguaggio usato – spiega Greco – ha dimostrato che i nostri territori stanno attraversando momenti di crisi, non solo sul piano economico ma anche su quello istituzionale e rappresentativo. Attaccare così violentemente, e sotto certi aspetti anche così volgarmente, un collega, colpevole solo di voler trovare le giuste soluzioni alle legittime esigenze dei cittadini, è l’espressione di una politica che ha perso i fondamenti di quei principi e di quei valori che dovrebbero regolare la nostra azione politica. A chi dovrei rivolgermi, per garantire un diritto fondamentale come quello dell’acqua, se non al presidente dell’Ati e a Caltaqua?”.