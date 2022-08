“Continuità con progetto Trainito”, Inferrera: “Su contratto Ghelas confronto con consiglio”

Gela. La nomina, per certi versi inattesa, è stata formalizzata poco prima della pausa ferragostana. L’ingegnere Pietro Inferrera, neo amministratore della Ghelas multiservizi, ha ottenuto pieno mandato dal sindaco Lucio Greco e ha già iniziato a valutare una serie di capitoli che toccano la società in house. Il rapporto tra l’avvocato e il manager non è in discussione, già consolidato nel corso dell’attività di esperto in pianificazione strategica, che tre anni fa il sindaco ha affidato all’ingegnere. Ghelas, in questo periodo, è coinvolta direttamente nel piano di pulizia della città, voluto da Greco e sta proseguendo le attività, con gli interventi previsti. Il passaggio di consegne dall’ex amministratore Francesco Trainito allo stesso Inferrera è arrivato in una fase che servirà a delineare il prossimo futuro della municipalizzata. “Siamo in piena attività”, spiega Inferrera. Uno dei punti dirimenti è quello del nuovo contratto, predisposto dall’ex guida della società, insieme al sindaco Lucio Greco. Contratto che è stato varato e copre un periodo di tre anni. Non è ancora efficace perché i revisori comunali hanno anzitutto chiesto che si proceda con l’approvazione degli strumenti finanziari dell’ente. “Siamo in proroga fino a dicembre – dice Inferrera – però, ho già avuto un incontro con il sindaco e sul nuovo contratto, che consente di programmare per un lungo lasso di tempo, intendo confrontarmi con tutto il consiglio comunale, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. Abbiamo un utile a bilancio di circa 345 mila euro, che è sostanzialmente una non fatturazione verso l’ente. Quello che dovremmo fare con quattro milioni e cento, riusciamo a farlo con circa tre milioni e seicentomila euro. Anche da questo punto voglio partire per valutare un percorso di assunzioni per coprire settori come le manutenzioni e l’assistenza tecnica, tutte attività tipiche di una multiservizi. Con i pensionamenti, abbiamo già perso nove dipendenti. Proseguiremo in continuità con il progetto Trainito. La strada da percorrere rimane quella”. L’amministratore sembra intenzionato anche ad evitare tensioni politiche.