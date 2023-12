Contrasti con altri condomini, nell’inchiesta pure l’incendio di un camper: due a giudizio

Le dichiarazioni nel recente passato rese da Scilio vennero usate per l’inchiesta “Stella cadente”. Denunciò pressioni dagli stiddari rispetto alle sua attività di vendita ambulante di frutta e verdura. Di recente, un esercente dello stesso settore e altri due imputati son stati condannati proprio per un presunto tentativo di estorsione a suo danno. Anche in questo caso, fu Scilio a segnalare la vicenda. In aula, per i primi testimoni, si tornerà a maggio, davanti al giudice Fabrizio Giannola.