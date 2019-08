Contributi alle associazioni, si stringe sul regolamento: atto in commissione

Gela. Era stato preannunciato negli scorsi giorni. Nonostante in cassa ci sia ben poco, un totale di circa diecimila euro, l’amministrazione comunale punta comunque ad un regolamento preciso per l’assegnazione dei contributi destinati a privati e associazioni che organizzano eventi o svolgono attività per conto del municipio. I fondi sono decisamente ridotti, ma la giunta probabilmente vuole lanciare un messaggio, cercando di scrollarsi di dosso l’eredità del recente passato, fatta di contributi garantiti ad associazioni “vicine” all’amministrazione di turno. Il regolamento è arrivato sul tavolo della commissione sviluppo economico, che ha competenze anche in materia di eventi e spettacoli. L’assessore Terenziano Di Stefano ha spinto per accelerare l’iter, di modo da far arrivare il regolamento in consiglio comunale, probabilmente subito dopo la pausa estiva.