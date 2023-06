Controlli in città, polizia denuncia ventidue persone: sanzionate anche attività commerciali

Gela. Nel corso dell’ultima settimana la polizia ha eseguito servizi straordinari di controllo del territorio. I servizi, disposti dal questore Pinuccia Albertina Agnello, di seguito alle indicazioni del prefetto emerse in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno visto impegnati equipaggi del commissariato di pubblica sicurezza e del Reparto Prevenzione Crimine, che hanno eseguito diversi posti di blocco in vari punti della città. Gli agenti della polizia amministrativa hanno, inoltre, eseguito controlli contro l’abusivismo commerciale. Sono state controllate 890 persone e 470 autovetture, con l’utilizzo del sistema Mercurio, eseguite 20 perquisizioni, contestate 36 violazioni al codice della strada e 3 per uso personale di sostanze stupefacenti, con sequestro di cannabinoidi. Sono stati eseguiti 197 controlli a soggetti sottoposti a misure anticrimine (arresti domiciliari, sorvegliati speciali, liberi vigilati). L’attività delle volanti ha consentito di denunciare all’autorità giudiziaria 22 persone per svariati reati: furto, rissa, tentata rapina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una persona è stata arrestata su ordine dell’autorità giudiziaria.