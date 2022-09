Copiosa perdita idrica nei pressi del cimitero monumentale, acqua in strada

Un’altra falla in un sistema idrico che ancora oggi segna il passo. In settimana, si è tenuto un vertice, indetto dal sindaco Lucio Greco. I responsabili di Siciliacque e Caltaqua hanno illustrato progetti e interventi in programma, al culmine di diversi giorni di stop idrici. L’acqua però finisce in strada mentre paradossalmente troppo spesso manca nelle abitazioni.