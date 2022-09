Corsi universitari, Kore e Comune per l’alta formazione in città: oggi l’orientamento

“Il modello di città che ho in mente per il futuro – ha commentato il sindaco Lucio Greco – è quello a misura d’uomo, in grado di fornire valide opportunità ai ragazzi, affinchè possano avere l’occasione di rimanere qui, non emigrare e realizzarsi comunque pienamente a livello professionale. Per farlo, è fondamentare guardare alla cultura ed all’istruzione, e per questo, come amministrazione, abbiamo stabilito una linea diretta con la Kore. La giornata del 2 settembre sarà indirizzata, in modo particolare, alla presentazione dei corsi di laurea in architettura, ingegneria aerospaziale ed informatica, ingegneria dei rischi ambientali e delle infrastrutture, tecnologie per il costruito e la sostenibilità ambientale, ingegneria dell’intelligenza artificiale e della sicurezza informatica. Invito tutti coloro che sono interessati a partecipare, per avere tutte le informazioni e le delucidazioni del caso e fare una scelta in totale consapevolezza e serenità”.