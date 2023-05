Costi festeggiamenti sbarco, Greco e Incardona sentiti dalle commissioni: “Numeri non definitivi”

Gela. Quelli che iniziano ad emergere non sono i numeri definitivi per la copertura dei costi dei festeggiamenti dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato. Ieri, sentiti in audizione dai consiglieri comunali delle commissioni sviluppo economico e turismo, il sindaco Lucio Greco e l’assessore Salvatore Incardona hanno voluto precisare alcuni aspetti della questione, che inizia a farsi sentire anche politicamente. “Si tratta della proposta di programma redatta dal comitato scientifico”, così hanno riferito il primo cittadino e l’assessore che puntano parecchio sulla riuscita dell’evento, da estendere su più settimane e almeno fino ad inizio settembre. Ciò che crea dubbi, anzitutto politici, è l’entità dei costi. Nella proposta si fa richiamo ad un budget che potrebbe arrivare fino ad un milione di euro, soglia che secondo alcuni potrebbe oggettivamente stridere in una fase di crisi finanziaria del municipio. Al momento, hanno ribadito Greco e Incardona, non ci sono numeri definitivi. Le uniche vere certezze sembrano i fondi delle compensazioni Eni, almeno rispetto al capitolo che riguarda le iniziative per il rilancio culturale del territorio. I consiglieri delle commissioni e i presidenti, Rosario Faraci ed Emanuele Alabiso, hanno iniziato a valutare con molta attenzione. Sono tante le voci da sottoporre ad approfondimenti.