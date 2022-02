Covid, 128 nuovi casi in città: i guariti sono 153, in totale 1.387 positivi

Gela. Si mantiene costante la soglia del contagio Covid, in città. I numeri sono decisamente più bassi rispetto a quelli delle scorse settimane. Nelle ultime ventiquattro ore, in città, si registrano 128 nuovi casi, in isolamento domiciliare. Sono, invece, 153 i pazienti guariti. Ion totale, la curva dei positivi si attesta a 1.387. In base ai dati di Asp, non emergono nuovi ricoveri.