“Crisi al buio”, Siragusa: “Ritorno Pd? Greco vuole risolvere solo con i numeri”

“La nostra linea non cambia ogni tre minuti, questo sia chiaro – aggiunge Siragusa – un ritorno in maggioranza? Non mi pare che le parole del sindaco siano un appello istituzionale. Sono invece convinto che voglia risolvere questa crisi, solo facendo combaciare i numeri. Probabilmente, ritiene che avere i numeri in consiglio, sia la soluzione a tutto, ma non è così. Non si governa solo con i numeri. Il Pd, già da tempo, lavora ad un progetto per una città diversa e stiamo lavorando con il Movimento cinquestelle. Di conseguenza, la linea non la cambiamo. In ogni caso, non sono io a decidere quello che si dovrà fare. La decisione verrà assunta dal partito locale”. Siragusa, seppur piuttosto cauto, almeno in questa fase, fa capire che il Pd non farà eventualmente da comprimario, a salvaguardia di un progetto politico, che probabilmente non riconosce più da tempo.