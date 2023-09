Crisi finanziaria Comune, non ci sono fondi per festeggiamenti patrona: Greco, “appello ai privati”

Gela. Quest’anno, data la situazione finanziaria del Comune, con grande rammarico del sindaco e dell’amministrazione, non si riuscirà a garantire le spese per le festività in onore di Maria Santissima d’Alemanna, patrona della città. Lo annuncia proprio l’avvocato Lucio Greco. “Stamane – afferma – ho sentito il parroco, don Vincenzo Mario Cultraro, al quale ho espresso la mia amarezza”. L’amministrazione comunale, infatti, sta affrontando una difficile crisi finanziaria e non può disporre di risorse. Saranno, pertanto, celebrazioni improntate a valorizzare l’aspetto religioso.