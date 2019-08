Crisi governo affossa il tavolo su protocollo di intesa: giunta e sindacati, “può saltare tutto”

Gela. Con il governo ormai ai titoli di coda, c’è preoccupazione sia in municipio che tra i sindacati. Il tavolo sul protocollo di intesa di cinque anni fa rischia di saltare, ancora prima dell’inizio. La scorsa settimana, giunta e sindacati hanno scritto al premier Giuseppe Conte e ai ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa. Chiedono lo sblocco della proroga Via per la base gas di Eni (i cantieri sono fermi), ma anche la riattivazione del tavolo sugli sviluppi del protocollo di intesa del 2014, che tra le altre cose è il punto di riferimento anche per i 32 milioni di euro delle compensazioni. Adesso, però, a Roma le priorità sono altre. “Non abbiamo ricevuto nessuna risposta dopo la richiesta di convocazione – dice il vicesindaco Terenziano Di Stefano che ha la delega allo sviluppo economico – preoccupati? Certo che lo siamo. Adesso, è importante che tutti i parlamentari del territorio facciano pressione sui loro riferimenti politici nel governo. Spero possa farlo anche il senatore Pietro Lorefice, che chiaramente contatteremo. Non credo, comunque, che in situazioni di questo tipo serva essere contattati. E’ uno stato di cose molto grave. Dal punto di vista del governo, la vicenda dell’investimento sulla base gas potrebbe sembrare ben poca cosa, ma per il tessuto economico locale è fondamentale”. Lorefice ha già spiegato che l’iter lo segue da tempo, a stretto contatto con i ministeri, senza nascondere i dubbi sulla tempistica scelta da Eni per richiedere la proroga della Via, praticamente a ridosso della scadenza.