Crisi nera per il Gela, terzo ko di fila nel caos tecnico

I rumors rilanciano l’ipotesi di Peppe Mascara in panchina ma con tutta sincerità non comprendiamo a otto partite dalla fine del campionato, senza obiettivi ambiziosi, a cosa serve cambiare. Così come appare inspiegabile continuare a prendere calciatori svincolati ma come esterni di difesa o centrocampisti mentre l’emergenza è in attacco. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni ma c’è poco da stare sereni.