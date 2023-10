Da lunedì parte il nuovo servizio rifiuti: calendario, kit, app, tutte le novità

Gela. Dal primo ottobre 2023 Impianti s.r.l. darà il via al nuovo sistema di raccolta rifiuti. A partire da mercoledì 4 ottobre, la Impianti S.R.R. consegnerà alle famiglie un KIT da ritirare presso l’area dedicata in Via Settefarine (ex mercato settimanale) che conterrà: 5 contenitori (uno per gli imballaggi di vetro, uno per gli imballaggi di plastica e lattine, uno per carta/cartone, uno per l’umido organico, uno per il residuo secco non riciclabile), un pieghevole con la guida alla corretta raccolta differenziata e il calendario dei conferimenti. Per quanto riguarda la carta ed il vetro, questi devono essere messi direttamente nei contenitori senza sacchetti. Tutte le altre frazioni (plastica/metalli/secco residuale) possono essere conferite in sacchi generici purché siano trasparenti e mai neri.