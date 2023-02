Condanna definitiva per bancarotta, arrestato l’imprenditore Paolo Bordieri

Gela. Ieri abbiamo riferito della condanna definitiva, confermata dalla Cassazione, per l’imprenditore Paolo Bordieri, accusato di bancarotta. I poliziotti del commissariato hanno provveduto all’arresto su ordine emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Caltanissetta-Ufficio Esecuzioni Penali. Insieme alla moglie era accusato di bancarotta, per aver distratto fondi dalle due società, così da evitare che potessero finire alle curatele fallimentari, che si sono costituite parti civili. La condanna fu emessa anche in appello ormai due anni fa. Per Bordieri la pena è di quattro anni e sei mesi di detenzione.