Danni ad un neonato dopo il parto, quattro a processo: un altro medico assolto

Secondo l’accusa, potrebbero esserci stati ritardi, diventati decisivi. Il non luogo a procedere, invece, è stato deciso per un altro medico, Ester Cafà. La decisione favorevole è stata pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare. La difesa, sostenuta dagli avvocati Angelo Cafà e Vania Cirese, ha messo completamente in discussione le conclusioni d’accusa. Per i legali, il medico non avrebbe avuto un ruolo attivo né sarebbe incorso in presunte omissioni o in errori. Per le altre posizioni, invece, sarà il giudice, in dibattimento, a vagliare gli elementi processuali. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Antonio Gagliano, Rocco Guarnaccia e Giuseppe D’Alessandro.