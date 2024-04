Dc-Cosentino, l’ingegnere all’inaugurazione del comitato: “Importante ci sia prima donna sindaco”

Gela. Una soluzione, quella dell’ingegnere Grazia Cosentino, che i cuffariani hanno messo sul tavolo del centrodestra, senza troppe possibilità di smentita. Alla fine, l’ex dirigente comunale ha avuto il via libera definitivo, non solo dai moderati ma anche dalle segreterie dei partiti del centrodestra, che la appoggiano. In serata, l’ingegnere era presente all’inaugurazione del comitato elettorale della Dc. Insieme a lei, i vertici locali del partito, ad iniziare dal commissario Giuseppe Licata, tra i supporter più convinti. La Dc ripone parecchie speranze sulla corsa del responsabile tecnico di Impianti Srr e in lista ci saranno diverse candidate. Sul “primo candidato a sindaco donna”, hanno insistito gli interventi che ci sono stati all’interno del neo comitato elettorale dei cuffariani. Non a caso, insieme all’ingegnere, c’erano parecchie esponenti del gruppo locale della Dc.