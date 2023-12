Dc, ipotesi seconda lista: Cascino, “non escludiamo proposta per candidato sindaco ma nell’unità”

“Come Dc cercheremo da subito di spingere affinché Eni, con royalties e compensazioni, possa anticipare lo sblocco delle somme che spettano alla città – continua il consigliere – ho poi illustrato mie proposte. L’ente comunale ha bisogno di personale da inserire anzitutto negli uffici tecnici. Il condono può essere una via per fare cassa e dare tranquillità a tante famiglie che vivono stabilmente in immobili non sanati. Si potrebbe intervenire con un condono speciale per Gela, che conta percentuali di immobili non sanati veramente elevata. Non mi riferisco all’edilizia speculativa ma a quella abitativa, sempre poi prevedendo oneri da versare. Si è fatto anche in altre Regioni, si potrebbe incassare una cifra non inferiore ai venti milioni di euro. Bisognerà mettere mano, in tempi brevi, ad un monitoraggio complessivo di tutti gli immobili del Comune. I controlli dovranno riguardare gli affidamenti e i canoni previsti. Ci sono molti terreni di proprietà dell’ente in uso a privati. In quel caso, si potrebbe pensare alla vendita, dietro il versamento di un congruo prezzo. Sono tutti interventi per i quali è necessario un canale di dialogo costante con la Regione e con il governo nazionale. Non ci sono altre vie”. I cuffariani, ancora una volta, fanno capire che nel centrodestra locale vogliono starci e non in posizioni di ripiego.