“Decoro urbano inesistente”, Scerra: “In centro illuminazione carente e strade colabrodo”

Gela. A Palazzo di Città, c’è ancora attesa per la nuova giunta, ma fuori dal municipio le emergenze non mancano. Il capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra ritorna su un decoro urbano che ritiene “inesistente”. “In città, manca del tutto – spiega – parlare di decoro urbano è praticamente impossibile”. Scerra, lo scorso luglio, ha presentato un’interrogazione, sollecitando interventi tra le vie del centro storico, a partire dalla zona di via Porta Vittoria. “Risultati? Nessuno – continua – ancora attendo gli interventi richiesti. L’assessorato ai lavori pubblici non è pervenuto e anzi consiglio al sindaco di evitare di nominare un assessore, risparmieremo soldi pubblici”. L’attenzione dell’esponente di “Avanti Gela” è rivolta anzitutto al centro storico. “Ci sono intere vie scarsamente illuminate – dice ancora – parliamo di aree dove vivono soprattutto anziani, che abitualmente vanno a messa e uscendo, con il buio, non hanno strade illuminate, ma decisamente pericolose”. Un aspetto che per il consigliere riguarda anche il manto stradale.