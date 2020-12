Degrado tra le palazzine popolari Iacp, primi lavori: Giudice, “lo Stato risponde”

Gela. I mezzi per bonificare le aree verdi, del tutto abbandonate a Scavone, sono arrivati questa mattina. Gli operai si sono mossi tra le palazzine popolari dello Iacp. Come avevamo già riportato, chi vive negli stabili della zona si trova a sostenere situazioni ai limiti. Rifiuti ovunque e alloggi strutturalmente precari sono solo alcune delle emergenze, da anni denunciate ma mai risolte. Il degrado di via Osorno, di recente, è stato denunciato dal segretario confederale della Cgil Ignazio Giudice, che insieme ad una troupe di Telegela, ha fatto un sopralluogo in una zona, per troppo tempo lasciata al proprio destino. Subito dopo, il sindaco Lucio Greco e l’amministratore Ghelas Francesco Trainito sono arrivati tra le palazzine popolari. Questa mattina, l’intervento dei mezzi della Ghelas. “Quando la denuncia è documentata, diventa fondamentale – spiega il segretario Cgil Ignazio Giudice – lo Stato dà una risposta. Si può cambiare e dobbiamo pretendere la civiltà, anche come sindacato”.