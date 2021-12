“Regione ha scelto via più breve”, Cascino: “Serviva una progettazione per ricostruire”

Gela. Il sindaco Lucio Greco e gli alleati di “Liberamente”, ieri hanno fatto capire che la polemica, piuttosto serrata, sulle demolizioni dell’ex lido “La Conchiglia” e del pontile sbarcatoio, può essere archiviata, anche se le posizioni sono tutt’altro che unitarie. Per il consigliere di maggioranza Vincenzo Cascino, “la Regione ha scelto la via più breve”. Così, spiega, richiamando appunto il finanziamento per demolire l’ex lido e il pontile. Sull’ex lido “La Conchiglia”, il consigliere di “Un’Altra Gela” ricorda che c’è stata una fitta corrispondenza tra uffici, poi con l’intervento anche della procura. Cascino, però, ritiene che Palermo abbia agito senza tenere minimamente conto non solo dell’importanza delle due strutture, ma anche del valore storico. “Con un finanziamento come quello concesso per le demolizioni, superiore ad otto milioni di euro, sarebbe stato opportuno definire una progettazione su più fasi, con la demolizione e la successiva ricostruzione. Così, invece – dice – ci sarà la demolizione, ma non ci sono certezze sulla ricostruzione. La città non può più accontentarsi di promesse, come è già capitato con le bonifiche, che ancora oggi vanno a rilento”.