Di Paola rompe la pax con i dem, “perché a Caltanissetta non appoggiano il nostro sindaco?”

Gela. Più di qualche problema di comunicazione c’è lungo la linea Pd-M5s. Tante vicende nazionali incidono e non poco. In città, ieri, i dem hanno ufficializzato l’appoggio al candidato comune per Palazzo di Città, il civico Terenziano Di Stefano. La stessa intesa invece manca a Caltanissetta, dove i dem sono grandi assenti. Non hanno annunciato un appoggio all’uscente grillino Roberto Gambino. Particolare che non è sfuggito neppure al leader Giuseppe Conte. Il coordinatore regionale pentastellato Nuccio Di Paola torna sulla questione. Il parlamentare Ars è uno dei “padri” dell’agorà che ha portato alla candidatura di Di Stefano, in città. Ha lavorato sull’alleanza con il Pd ma ai dem, per Caltanissetta e non solo, non risparmia critiche. “Condivido quanto affermato oggi dal presidente Giuseppe Conte. Noi appoggiamo quasi dappertutto sindaci uscenti del Pd ma il Pd non appoggia nessuno dei nostri. Un esempio per tutti? Caltanissetta – dice Di Paola – dove non c’è ancora l’appoggio per il nostro sindaco uscente Roberto Gambino. È incredibile che a Gela saremo insieme a sostegno dello stesso sindaco e a Caltanissetta, grosso capoluogo di provincia, il Pd non metta nemmeno il simbolo a sostegno di nessun candidato. Stessa storia a Castelvetrano, dove corre il nostro sindaco uscente Enzo Alfano senza l’appoggio del Pd”.