“Di Stefano arriva all’offesa personale”, Greco: “Dimostra mentalità priva di valori”

Gela. I giorni che precedono la discussione in consiglio comunale della dichiarazione di dissesto sono contrassegnati da toni decisamente aspri. Tra il sindaco Lucio Greco e l’ex vice Terenziano Di Stefano sono venute meno anche le ultime resistenze istituzionali. L’avvocato, questa mattina, ha parlato di “slealtà” riferendosi a ciò che lo stesso Di Stefano ha spiegato nella vicenda del dissesto. L’ex assessore, a sua volta, l’ha definito ormai “provato” e sostanzialmente solo. Per Greco, quanto detto dall’esponente civico non è accettabile. “Alle critiche i politici seri sanno rispondere in maniera anche dura, usando comunque toni e modi adeguati al dibattito politico. L’ex vicesindaco, in risposta ad un mio intervento, ha invece preferito usare un linguaggio a dir poco offensivo e adatto più a certi ambienti degradati che non a contesti civilmente riconosciuti come tali. Mai, nella pur difficile e tormentata esperienza amministrativa – dice Greco – ho dovuto assistere ad una esplosione di così volgari insinuazioni che rivelano una mentalità priva di valori e avvezza ad ogni sorta di compromessi. Le parole del vicesindaco rappresentano la prova che la nostra città si trova ad affrontare delle emergenze non solo sul piano economico, sociale e politico, ma anche sul piano culturale e umano”.