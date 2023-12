“Dimensionamento scolastico per ora è una proposta”, Incardona: “Da Scerra molte inesattezze”

Incardona, in settimana, è stato sentito in commissione consiliare istruzione, della quale fa parte lo stesso Scerra. “Ho fornito tutti i chiarimenti che mi sono stati richiesti – dice ancora – trovo singolare, comunque, che il consigliere Scerra preferisca rilasciare dichiarazioni alla stampa senza poi presentarsi in commissione per valutare insieme”. Al contempo, l’esponente della giunta Greco non trova utile, in questa fase, l’eventualità di un consiglio comunale monotematico sul tema, ipotizzato dall’esponente FdI. “Per discutere di cosa? Di una proposta ancora da vagliare con la Regione? – conclude – non mi pare che sia il momento. Sarebbe anche uno sforzo economico eccessivo. Ripeto, alla commissione ho fornito tutta la documentazione. Dobbiamo concentrarci, tutti, sul passaggio successivo, in Regione. La campagna elettorale, per ora, lasciamola da parte, soprattutto su un tema così importante”.