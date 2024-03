Dirigente al bilancio e comandante municipale, ci sono gli avvisi: a Ferro quasi tutti i settori

Gela. Il sì della Cosfel, commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali, è stato ufficializzato mercoledì. A Palazzo di Città, così, si è subito proceduto alla pubblicazione dell’avviso per la selezione di un nuovo dirigente al bilancio, questa volta a tempo pieno. Il sindaco Lucio Greco, l’amministrazione comunale e il segretario generale Carolina Ferro (attuale dirigente finanziario ad interim), hanno insistito affinché il dissesto non bloccasse la procedura per avere un dirigente essenziale, soprattutto nell’intento di arrivare in tempi brevi ad un bilancio stabilmente riequilibrato. La Cosfel ha dato il via libera, nonostante le procedure non siano state rapidissime. C’erano state precedenti interlocuzioni tra il municipio e la commissione. Gli uffici dell’ente municipale sono sguarniti, ad iniziare proprio dai ruoli dirigenziali. Allo stesso modo, si sta procedendo con un avviso, pubblicato, per individuare un dirigente che svolga la funzione di comandante della polizia municipale. Senza il dottor Giuseppe Montana, ora alla prefettura di Agrigento, anche in questo caso gli uffici che coordinano il comando mancano di un titolare. Per quanto riguarda questa iniziativa, si tratta di un avviso a scavalco per dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che abbiano i requisiti. Il periodo è di un anno, “prorogabile a due”.