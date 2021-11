Disagi a Farello, Greco: “Mi scuso, gravi responsabilità dei dirigenti”

Gela. l fango e i disagi a Farello, frutto di una burocrazia comunale che non risponde alle indicazioni dell’amministrazione. Il sindaco Lucio Greco, questa mattina, si è recato proprio nell’area antistante il cimitero. “Già due mesi fa avevo effettuato sopralluoghi, disponendo interventi, che sono di normale amministrazione. Mi scuso per quello che è accaduto e non doveva succedere – ha detto – pensavo che la burocrazia comunale potesse intervenire, per come era stato indicato. Se dirigenti e burocrazia pensano di continuare come fatto in passato, si sbagliano. Sono previsti provvedimenti. C’è stato un grave impedimento e i cittadini hanno ragione. Sarò ancora più attento e non sarò così tenero con i dirigenti”.